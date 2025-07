Transfert à 1 milliard d'euros : Le PSG recalé par une star ?

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid lors de ce mercato estival. Dans une situation compliquée à la Maison-Blanche, l'international brésilien susciterait l'intérêt de plusieurs écuries européennes, dont le PSG. En cas de départ, Rodrygo privilégierait un transfert vers l'Angleterre.

Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé , Rodrygo a vu son temps de jeu diminuer progressivement. En effet, Carlo Ancelotti utilisait de moins en moins son numéro 11 au fil de la saison 2024-2025. Et lors de la Coupe du Monde des clubs , Xabi Alonso n'a presque pas fait jouer Rodrygo .

Le PSG en pince pour Rodrygo

Dans une situation délicate, Rodrygo aurait toujours la tête au Real Madrid d'après AS. Alors que Xabi Alonso compte sur le Brésilien, un rendez-vous a été programmé après la Coupe du Monde des clubs pour discuter de son avenir. Avec l'arrivée de Franco Mastantuono et le repositionnement d'Endrick sur l'aile droite, Rodrygo devrait avoir un rôle d'autant moins important en 2025-2026. Toujours selon AS, Rodrygo ne s'opposera pas à un départ si le Real Madrid cherche à se séparer de lui. Toutefois, l'attaquant de 24 ans voudrait choisir sa prochaine destination. Malheureusement pour le PSG, Rodrygo a toujours apprécié la Premier League.