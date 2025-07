Greenwood : L'OM prépare un gros transfert !

Après une première saison réussie de Mason Greenwood, l’OM cherche à reproduire le coup sur le flanc gauche. Le départ de Luis Henrique pousse les dirigeants marseillais à accélérer sur deux pistes principales : Igor Paixao et Malick Fofana. Le profil du Brésilien semble se détacher, mais un accord avec Feyenoord reste à trouver.

Lors du mercato d’été de l’année dernière, l’OM a frappé un grand coup en signant Mason Greenwood en provenance de Manchester United . L’ailier anglais est arrivé contre environ 30 M€ (hors bonus), et ce transfert a fait couler beaucoup d’encre au vu des antécédents judiciaires de l’attaquant. Titularisé quasiment toute la saison sur l’aile droite de l’attaque olympienne, Mason Greenwood a réalisé une très bonne saison, en finissant co-meilleur buteur de Ligue 1 aux côtés d’Ousmane Dembélé avec 21 réalisations.

Lors des matchs où l’OM évoluait avec trois attaquants, son pendant à gauche était Luis Henrique . Mais l’ailier brésilien a rejoint l’Inter Milan en début de mercato contre 25 M€. Une belle vente pour les dirigeants marseillais, qui s’attellent désormais à lui trouver un remplaçant. Leur objectif : dénicher un joueur au profil similaire à Mason Greenwood , mais pour le côté gauche, explique La Provence. Si Jonathan Rowe peut occuper ce poste, et l’a déjà montré, la direction de l’OM le juge encore trop juste pour être considéré comme un titulaire indiscutable.

L’OM vise du lourd

Dans cette optique, l’OM multiplie les pistes au poste d’ailier gauche, et deux dossiers semblent aujourd’hui prioritaires. Le plus avancé concerne le Brésilien Igor Paixao. L’ailier gauche de Feyenoord sort d’une très bonne saison et se verrait bien évoluer à Marseille. Il aurait même déjà trouvé un accord avec le club phocéen autour d’un contrat de cinq ans, selon plusieurs médias. Reste désormais à convaincre Feyenoord de lâcher son joueur.

En parallèle, Mehdi Benatia et Pablo Longoria travailleraient sur le dossier Malick Fofana. Toutefois, la piste menant à l’attaquant lyonnais semble encore compliquée à ce stade.