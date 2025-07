PSG : Historique, Al-Khelaïfi lâche une annonce officielle

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quelques jours après la lourde défaite en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0), Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole. Dans un communiqué publié ce mercredi, le président du PSG a dressé le bilan d’une saison hors du commun pour le club, marquée par une victoire en Ligue des champions, la première de son histoire.

Le PSG dresse le bilan de sa saison

« Remporter notre tout premier titre en Ligue des Champions, avec la deuxième équipe la plus jeune jamais alignée à ce stade de la compétition, la plus jeune de l’histoire du PSG, et un style de jeu qui a séduit les commentateurs du monde entier, restera gravé à jamais dans les annales du football. Ce sacre s’ajoute à nos victoires en Ligue 1, en Coupe de France et au Trophée des Champions, sans oublier les performances exceptionnelles de nos équipes de handball, de judo, de football féminin, de notre centre de formation, de eSports, et de nos 26 athlètes olympiques de Paris 2024 » a déclaré Al-Khelaïfi.