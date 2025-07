Officiel : Un proche de Dembélé signe au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C’était attendu, c’est désormais acté : le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Mathieu Le Scornet au poste de Directeur Technique du Centre de Formation & Préformation. Ancien formateur au Stade Rennais, il est reconnu pour avoir accompagné les débuts d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, deux talents aujourd’hui liés au club parisien.

Nouvelle recrue pour le PSG. Ce mercredi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Mathieu Le Scornet au poste de directeur technique du centre de formation et de préformation. Âgé de 42 ans, il succède à Cyrille Carrière et formera un binôme avec Yohan Cabaye, actuel directeur du centre. Passé par le Stade Rennais, Le Scornet a notamment contribué à l’éclosion de talents comme Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, deux joueurs désormais liés au PSG.

Le Scornet avait vendu la mèche

La saison dernière, il entraînait l’équipe réserve du RC Strasbourg. Séduit par le projet parisien, Le Scornet a accepté de relever ce nouveau défi. Sa signature n’est pas une surprise : il avait lui-même évoqué sa future arrivée lors d’un entretien accordé à La Chronique Républicaine. « J’ai passé des entretiens avec le PSG : un premier de présentation, un deuxième sur la connaissance du poste et des missions, et un troisième de finalisation avec une projection dans le poste », a-t-il expliqué, avant d’exprimer sa fierté : « Intégrer un club aussi prestigieux que le PSG, c’est d’abord beaucoup de fierté. Mais dès le 15 juillet, il faudra se remettre dans l’exigence et dans le partage pour que le projet continue et se développe. »