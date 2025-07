Surprise, il annonce sa signature au PSG… dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le PSG est à la recherche de son nouveau directeur technique du centre de formation, après le départ de Cyrille Carrière. Et bien qu’officiellement, le club n’ait pas communiqué, Mathieu Le Scornet s’en est chargé, annonçant dans la presse qu’il occuperait ce poste à partir du 15 juillet.

En quête d'un nouveau directeur technique de son centre de formation, après le départ de Cyrille Carrière, le PSG a trouvé l'homme idéal. En effet, bien que rien ne soit officiel, Mathieu Le Scornet a confirmé sa signature à Paris dans la presse.

Le Scornet s'annonce au PSG « J’ai passé des entretiens avec le PSG : un premier de présentation, un deuxième sur la connaissance du poste et comment répondre aux différentes missions confiées. Et un troisième de finalisation avec la projection dans le poste », confie-t-il dans une interview accordée à la Chronique Républicaine avant de s’enflammer pour sa signature : « Intégrer un club aussi prestigieux que le PSG, c’est d’abord plus de la fierté. Maintenant cela va durer jusqu’à la prise de fonction le 15 juillet et, à partir de ce moment-là, il faudra se remettre dans l’exigence et dans le partage pour que le projet continue et se développe. »