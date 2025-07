Mercato : Le clan Messi annonce son club pour l'année prochaine !

En fin de contrat le 31 décembre 2025 avec l'Inter, Lionel Messi aurait tranché pour son avenir. A en croire son clan, le vétéran argentin de 38 ans compte prolonger son séjour au sein de la franchise basée à Miami, désirant remporter la MLS avec son équipe actuelle.

Lorsqu'il a posé ses valises à l 'Inter Miami , Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons et demie, soit jusqu'au 31 décembre 2025. S'il ne rempile pas avec la franchise de MLS , le numéro 10 et capitaine des Hérons va être transféré pour 0€ dans un nouveau club. Mais à en croire la presse espagnole, Leo Messi n'aurait nullement l'intention de changer d'air l'année prochaine.

«Les deux parties recherchent la continuité»

Selon les informations de Marca, aucun accord n'a été trouvé entre la direction de l'Inter Miami et le clan Messi concernant une prolongation. Malgré tout, la Pulga ne se verrait pas quitter son club actuel dans un avenir proche. Au contraire, Leo Messi aurait des objectifs à moyen terme avec l'Inter Miami, à savoir remporter la MLS et être présent pour l'inauguration du nouveau stade. Ainsi, l'ancien numéro 30 du PSG souhaiterait préparer la prochaine Coupe du Monde sous les couleurs rose et noir. D'après une source au sein de l'Inter Miami, « Leo a un contrat valide et son contrat avec l’Inter n’expire pas avant la fin de l’année 2025. La réalité est que les deux parties recherchent la continuité et travaillent avec les prédispositions nécessaires pour y parvenir ». Interrogé par Marca, l'entourage de Lionel Messi a confirmé la tendance. Reste à savoir quelle sera la durée du prochain contrat entre l'Argentin et l'Inter Miami.