PSG : «Un tueur», il annonce plus fort que Dembélé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, Djibril Cissé a tranché sur la question des meilleurs buteurs actuels. Pour l’ancien attaquant de l’OM et de Liverpool, Ousmane Dembélé ne correspond pas au profil d’un numéro 9 efficace et clinique. Selon lui, ce sont des joueurs comme Erling Haaland (Manchester City) ou Robert Lewandowski (FC Barcelone) qui incarnent véritablement l’attaquant ultime.

Haaland plus tueur que Dembélé

Pour Djibril Cissé, la distinction est nette lorsqu’il s’agit d’identifier un véritable buteur. Même s’il apprécie le talent de Dembélé, l'ancien attaquant de l'OM estime que le Français ne correspond pas au rôle classique du numéro 9 « Entre Haaland et Dembélé ? Haaland, parce qu’il est plus buteur, plus tueur dans l’âme. Il a fait ses preuves, il a réalisé des saisons à 40-50 buts. Pour sa taille, il est très bon. C’est un joueur de tête et de surface. Dembélé, je l’aime bien, mais pour moi ce n’est pas un buteur. Il est doué, tellement facile techniquement qu’il va marquer des buts. Mais ce n’est pas un buteur à la base », a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé au média Le Carré.