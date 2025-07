PSG : Une star a «sali son image» à Paris ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Repéré dans sa jeunesse, Marco Verratti a débarqué au PSG en 2012 où il va rester plus d'une décennie. L'Italien s'est vite imposé et il a disputé plus de 400 matches sous le maillot des Rouge et Bleu. Pourtant son expérience est tachetée d'un goût d'inachevé et de critiques, malgré ses performances magiques. Pour Maxime Lopez, son image n'a pas toujours été respectée à sa juste valeur.

Joueur emblématique de l'histoire du PSG, Marco Verratti laissera à tout jamais une empreinte indélébile dans la capitale. L'Italien de 32 ans est parti en 2023 pour de nouvelles aventures au Qatar après de grandes années à Paris. Pourtant Maxime Lopez estime qu'il a parfois été trop critiqué.

Maxime Lopez bluffé par Verratti En débutant sa carrière à l'OM en 2016, Maxime Lopez a forcément eu l'occasion de croiser la route de Marco Verratti à plusieurs reprises. « Le plus sous-coté ? Verratti, ce n'est pas qu'il est sous-coté, mais je trouve qu'on a un peu trop sali son image alors qu'en vrai, le joueur que c'était pour avoir joué contre lui plein de fois... Franchement, wow. C'est un joueur que je kiffe. J'ai joué contre Verratti et Thiago Motta, et ça c'était vraiment quelque chose » répond-il dans une interview pour la chaîne YouTube de Sacha Nabet.