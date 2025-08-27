PSG - Désiré Doué : La manipulation qui lui évite des problèmes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'équipe de France affronte dans quelques jours l'Ukraine et l'Islande, Didier Deschamps a donné sa liste ce mercredi. Désiré Doué y figure bien et a été appelé parmi les milieux de terrain. Mais voilà que tout cela n'est qu'une petite manipulation de la part du sélectionneur pour s'éviter certaines remarques des journalistes.

Sauf blessure d'ici là, Désiré Doué sera bien à Clairefontaine à partir de lundi prochain. En effet, le joueur du PSG a appelé par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France face à l'Ukraine et l'Islande. Très porté vers l'attaque, Doué a pourtant été appelé avec les milieux de terrain comme Adrien Rabiot ou encore Aurélien Tchouaméni par Deschamps. Pour quelle raison ?

« Je le mets au milieu pour équilibrer » En conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur la présence de Désiré Doué parmi les milieux et non les attaquants. C'est alors que le sélectionneur de l'équipe de France a expliqué : « Pour Désiré Doué je le mets au milieu pour équilibrer parce que sinon vous direz que je suis un entraîneur trop offensif ».