«Si je viens à l’OM, c’est pour jouer le titre» : Approché par Marseille, un célèbre nom du football français pose ses conditions !

Généralement appelé à la rescousse par des clubs luttant pour le maintien en Ligue 1, à l’instar de Strasbourg en février 2023, Frédéric Antonetti est revenu auprès de So Foot sur ce statut de "pompier de service" frustrant à ses yeux, révélant notamment les approches passées de l’Olympique de Marseille.
Passé du côté de Bastia, l’ASSE, l’OGC Nice, le Stade Rennais et plus récemment Strasbourg, Frédéric Antonetti possède une très solide expérience de la Ligue 1, sans parvenir toutefois à se défaire de son étiquette de « pompier de service », en étant souvent sollicité pour tenter de sauver un club en difficulté. Une image dont l’entraîneur corse voudrait se défaire comme il l’a confié dans un entretien accordé à So Foot.
« On m’a toujours appelé quand ça allait mal »
« La "malchance" dans ma carrière, c’est qu’on m’a toujours appelé quand ça allait mal, confie Antonetti. Prenez Saint-Étienne, Lille, Strasbourg : trois fois je redresse la situation sportive, trois fois le club est vendu et je ne participe pas à la suite. Les nouveaux actionnaires, ils ont des idées, ils veulent placer des hommes à eux, pourquoi pas. Ce qui m’a gêné, c’est la manière dont ça s’est passé. J’ai fait décoller l’avion mais je ne suis pas dedans. »
« Si je viens à l’OM, c’est pas pour faire le pompier de service ! »
Frédéric Antonetti révèle par ailleurs avoir été approché plusieurs fois par l’OM, dans des situations compliquées. « Marseille, ils m’ont appelé trois ou quatre fois, à chaque fois quand ils étaient en difficulté. Mais si je viens à l’OM, c’est pour jouer le titre, pas pour faire le pompier de service ! », explique-t-il, ajoutant au sujet de cette image de « pompier de services » : « Ça peut être valorisant, mais c’est surtout frustrant. Quand tu prends Saint-Étienne qui est 17e de Ligue 2, il faut aller devant 20 000 personnes, hein. Puis, je ne vous dis pas l’effectif que j’avais. Il m’a fallu dix-huit mois pour remettre de l’ordre là-dedans. Finalement, on est monté en étant champions. »