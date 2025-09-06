«Si je viens à l’OM, c’est pour jouer le titre» : Approché par Marseille, un célèbre nom du football français pose ses conditions !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Généralement appelé à la rescousse par des clubs luttant pour le maintien en Ligue 1, à l’instar de Strasbourg en février 2023, Frédéric Antonetti est revenu auprès de So Foot sur ce statut de "pompier de service" frustrant à ses yeux, révélant notamment les approches passées de l’Olympique de Marseille.

Passé du côté de Bastia, l’ASSE, l’OGC Nice, le Stade Rennais et plus récemment Strasbourg, Frédéric Antonetti possède une très solide expérience de la Ligue 1, sans parvenir toutefois à se défaire de son étiquette de « pompier de service », en étant souvent sollicité pour tenter de sauver un club en difficulté. Une image dont l’entraîneur corse voudrait se défaire comme il l’a confié dans un entretien accordé à So Foot.

« On m’a toujours appelé quand ça allait mal » « La "malchance" dans ma carrière, c’est qu’on m’a toujours appelé quand ça allait mal, confie Antonetti. Prenez Saint-Étienne, Lille, Strasbourg : trois fois je redresse la situation sportive, trois fois le club est vendu et je ne participe pas à la suite. Les nouveaux actionnaires, ils ont des idées, ils veulent placer des hommes à eux, pourquoi pas. Ce qui m’a gêné, c’est la manière dont ça s’est passé. J’ai fait décoller l’avion mais je ne suis pas dedans. »