L'ASSE prépare une surprise sur le mercato !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, l'ASSE aimerait boucler le départ d'Yvann Maçon avant cette date. Cela tombe plutôt bien, puisque l'AEK Athènes serait prêt à tendre les bras au latéral droit de 26 ans. Si Yvann Maçon est engagé jusqu'au 30 juin 2027, les Verts seraient prêts à boucler son transfert pour 0€.

L'ASSE aimerait réaliser un coup de dernière minute sur le mercato. Alors que cette fenêtre de transferts fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, les Verts souhaiteraient boucler le départ d'Yvann Maçon d'ici-là.

ASSE : Maçon va signer à l'AEK Athènes ? Heureusement pour l'ASSE, Yvann Maçon aurait un prétendant. A en croire Foot Mercato, l'AEK Athènes voudrait s'attacher les services du latéral droit de 26 ans cet été. Pour faciliter le transfert d'Yvann Maçon, l'ASSE seraient prêts à finaliser une opération gratuite avec quelques bonus et un pourcentage à la revente, et ce, même si le joueur est engagé jusqu'au 30 juin 2027.