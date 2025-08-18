Transferts : L’ASSE réclame une fortune pour sa star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il a brillé la saison dernière sous le maillot de l’ASSE, et désormais, tout le monde se l’arrache. Lucas Stassin, jeune attaquant belge de 20 ans, attire de nombreuses convoitises en Ligue 1 malgré une descente la saison dernière. Mais si plusieurs clubs aimeraient l’attirer, un obstacle de taille pourrait refroidir les ardeurs : son prix.

Arrivé en provenance de Westerlo en août 2024, Lucas Stassin a explosé dès sa première saison en France. Avec 12 buts et 5 passes décisives, il a été l’un des rares points positifs du dernier exercice. Mais malgré son efficacité, l'ASSE n'a pu se maintenir en Ligue 1.

L'ASSE annonce la couleur C'est donc en Ligue 2 que Stassin tentera de faire parler de lui cette saison. Encore trop juste, l'attaquant belge pourrait être associé à la recrue Joshua Duffus. « Joshua Duffus, lui, est prêt depuis quelques semaines et progresse au fil des semaines. Je pense également qu'ils peuvent être compatibles sur le terrain. À l'heure actuelle, ils ne sont pas encore en mesure de tenir 90 minutes sur un match donc on s'appuiera sûrement sur les deux » a confié Eirik Horneland en conférence de presse.