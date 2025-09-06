Il dit non à l'OM et boucle un transfert avec le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM et le PSG ont connu un mercato très différent puisque les Marseillais ont chamboulé leur effectif pendant que les Parisiens misaient sur la stabilité. Le PSG n'a ainsi attiré que trois joueurs dont Lucas Chevalier dont le transfert a été facilité par la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Pablo Longoria ne peut pas en dire autant.

A croire Daniel Riolo, les tensions au sein du football français ont influencé le mercato en Ligue 1. Le journaliste de RMC révèle par exemple que la relation entre Olivier Létang et Nasser Al-Khelaïfi a facilité le transfert de Lucas Chevalier vers le PSG, alors qu'à l'inverse, les tensions entre le président du LOSC et Pablo Longoria ont plombé un éventuel transfert d'Edon Zhegrova à l'OM.

Létang facilite le transfert de Chevalier... « Pour soutenir Vincent Labrune aujourd’hui en gros vous n’avez plus que Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Létang c’est un gros mystère puisque ça n’a aucun intérêt pour Lille de voir à la Ligue 1 s’appauvrir de cette façon. Autant le PSG on pourrait comprendre la stratégie de Nasser Al-Khelaïfi de dire que la Ligue 1 n’existe pas je m’en fous je réserve mes forces pour la Ligue des champions la mondial des clubs tout ce que vous voulez », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.