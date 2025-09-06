OM - McCourt : Le mariage qui fait vibrer Daniel Riolo

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En prenant la parole pour dénoncer la présidence de la LFP cette semaine, Frank McCourt et Joseph Oughourlian vont peut-être faire bouger les choses. Les deux hommes ont visé sans le nommer Vincent Labrune, qui a été réélu à la tête de la LFP il y a un an. Si la réaction de l'institution ne s'est pas fait attendre, cette association fait plaisir à voir pour Daniel Riolo.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt s'est associé à Joseph Oughourlian, président du RC Lens, pour prendre la parole contre Vincent Labrune, dont la place de président de la LFP est loin de satisfaire tout le monde. Cette prise de parole de la part de deux grands dirigeants du football français intéresse grandement Daniel Riolo, qui espère que les choses changeront.

Vincent Labrune et la LFP menacés En dénonçant expressément les agissements de la LFP et en exprimant leur incompréhension devant le fait de garder en président Vincent Labrune, Frank McCourt et Joseph Oughourlian entament peut-être une vraie révolution. Pour Daniel Riolo, cette association est une excellente nouvelle. « La grande nouvelle que je savais depuis une semaine c’est que Frank McCourt avait décidé de parler. J’ai toujours dit que c’était un vrai événement parce que, que l’autre grand club en France en terme de notoriété, du public s’exprime enfin, fasse une sorte d’acte d’opposition, c’est ce que j’attendais depuis très longtemps. Je disais toujours ça ne va pas être Longoria parce que ce n’est pas le boss Longoria c’est le président délégué, le patron c’est Frank McCourt. J’attendais que Frank McCourt le fasse, il a fini par le faire. Aux côtés de Joseph Oughourlian, qui est l’un des personnages les plus brillants de notre football mais qui était bien isolé depuis longtemps » dévoile Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.