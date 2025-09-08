PSG - Polémique avec Dembélé : La grande révolution demandée à Emmanuel Macron !

Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé avec l’équipe de France face à l’Ukraine (2-0) vendredi, l'UNFP appelle à un grand changement dans le calendrier international du football. Accusant la FIFA d'ignorer la santé des joueurs, le syndicat demande l'intervention de l'État français pour instaurer de nouvelles règles.
« Et nous y voilà ! ». C’est par ces mots que l’UNFP, le syndicat français des joueurs de football, a constaté avec amertume les premiers dégâts de l’accumulation des matches cette saison, suite aux blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Les deux joueurs sortent d’une saison à rallonge avec la Coupe du monde des clubs et n’ont pas eu l’occasion d’avoir de vraie préparation avec le PSG. Dans un communiqué posté sur son site, l’UNFP réclame du changement.
L’UNFP prend clairement position
« Si, ici ou là, les prises de conscience, bien tardives, alimentent aujourd’hui presse et réseaux sociaux, elles ne remettent pas en cause le fond du problème – un calendrier international irrespectueux, dangereux tant pour la santé physique que mentale des joueurs – puisque personne n’ose croire que la Fifa fera, à court terme du moins, machine arrière – Il le faudra bien pourtant ! -, et que personne, en dehors des représentants des joueurs, ne souhaite affronter la fédération internationale, surtout après l’avoir laissée agir à sa guise », explique le syndicat.
« Nous demandons à l’État d’intervenir »
David Terrier, président de l’UNFP et de la FIFPRO Europe, milite ainsi pour la mise en place « au plus vite de nouvelles règles, de nouveaux règlements, un autre processus pour réussir malgré tout à protéger les joueurs, d’autant plus que nous ne sommes qu’au début d’une saison, ponctuée par la Coupe du monde, où le nombre de blessés suivra inexorablement l’accumulation des matches, tant en club qu’en sélection. » Pour ce faire, l’intervention de l’État français est réclamée par l’organisme. « Nous demandons à l’État d’intervenir puisqu’il est impossible, malgré de nombreuses communications, actions et dépôts de plainte, de faire entendre raison à la FIFA pour que, sur la base d’un véritable dialogue social qu’elle se refuse à mettre en place au mépris de la santé des joueurs, elle revoie avec toutes les parties prenantes son calendrier international, source de dérapages qui iront en s’amplifiant, que ce soit au niveau de la santé physique et mentale des joueurs, mais aussi dans le dérèglement de l’organisation et du financement du football domestique et de la protection des équipes nationales », ajoute David Terrier.