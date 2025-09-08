PSG - Polémique avec Dembélé : La grande révolution demandée à Emmanuel Macron !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé avec l’équipe de France face à l’Ukraine (2-0) vendredi, l'UNFP appelle à un grand changement dans le calendrier international du football. Accusant la FIFA d'ignorer la santé des joueurs, le syndicat demande l'intervention de l'État français pour instaurer de nouvelles règles.

« Et nous y voilà ! ». C’est par ces mots que l’UNFP, le syndicat français des joueurs de football, a constaté avec amertume les premiers dégâts de l’accumulation des matches cette saison, suite aux blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Les deux joueurs sortent d’une saison à rallonge avec la Coupe du monde des clubs et n’ont pas eu l’occasion d’avoir de vraie préparation avec le PSG. Dans un communiqué posté sur son site, l’UNFP réclame du changement.

L’UNFP prend clairement position « Si, ici ou là, les prises de conscience, bien tardives, alimentent aujourd’hui presse et réseaux sociaux, elles ne remettent pas en cause le fond du problème – un calendrier international irrespectueux, dangereux tant pour la santé physique que mentale des joueurs – puisque personne n’ose croire que la Fifa fera, à court terme du moins, machine arrière – Il le faudra bien pourtant ! -, et que personne, en dehors des représentants des joueurs, ne souhaite affronter la fédération internationale, surtout après l’avoir laissée agir à sa guise », explique le syndicat.