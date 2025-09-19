«Moins fort que Donnarumma» : Le transfert surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui a été remplacé par Lucas Chevalier. L'ancien portier du LOSC, recruté pour 55M€, bonus compris, s'impose désormais comme le portier titulaire à Paris. Et pourtant, Dominique Séverac ne le juge pas forcément plus fort que l'international italien.

C'est la décision majeure du PSG durant le mercato estival. Luis Enrique a effectivement décidé de ne plus compter sur Gianluigi Donnarumma qui a été poussé au départ. Pour le remplacer, c'est Lucas Chevalier qui a été choisi. Recruté pour 55M€, bonus compris, l'ancien portier du LOSC réalise des débuts solides. Interrogé sur ce choix, le journaliste du Parisien Dominique Séverac estime que sur de nombreux aspects Lucas Chevalier est moins fort que Gianluigi Donnarumma, sans que le PSG n'y perde au change.

«Chevalier est moins fort sur sa ligne que Donnarumma» « Paris a encaissé deux buts en Supercoupe et trois à Toulouse. Le reste, zéro. Oublions le match contre Tottenham, qui n'a aucune signification réelle après six jours d'entraînement. Paris défend mieux quand même en ce début de saison que l'année dernière. Pour le reste, oui Chevalier est moins fort sur sa ligne que Donnarumma. On n'a pas attendu la signature du Lillois à Paris pour le découvrir », estime-t-il dans une session de Questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.