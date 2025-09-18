Donnarumma - PSG : Le craquage que personne n’attendait, «c'est un véritable crime»

Axel Cornic

Après la Serie A et la Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a découvert un tout nouveau championnat cet été, avec la Premier League. Le gardien de but a quitté le Paris Saint-Germain pour signer à Manchester City, mais il aurait également pu rejoindre d’autres cadors anglais.

Il a déjà ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. Quelques mois seulement après avoir soulevé la Ligue des Champions avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a fait ses valises pour traverser la Manche et rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Une opération qui a beaucoup fait parler et qui pourrait créer quelques jaloux...

Scholes ne comprend pas C’est le cas du côté de Manchester United, où la légende Paul Scholes se demande comment le club n’a pas eu l’idée de miser sur Donnarumma. « Le gardien était un problème majeur. Avaient-ils vraiment besoin d'aller à Grimsby pour se rendre compte qu'André Onana n'était pas assez bon ? » a lancé l’ancien milieu de terrain, sur la BBC.