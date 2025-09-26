Lamine Yamal - PSG : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal a manqué les quatre derniers matches du FC Barcelone. De quoi semer le doute quant à sa participation au choc contre le PSG mardi prochain. Toutefois, l'ailier espagnol a annoncé son grand retour sur les réseaux sociaux. Il sera donc bien présent face aux Parisiens.

A quelques jours du choc entre le FC Barcelone et le PSG mardi soir en Catalogne, les deux équipes comptent les blessés. Du côté du PSG, Ousmane Dembélé et Marquinhos sont d'ores-et-déjà forfaits pour ce match tandis que Désiré Doué et Joao Neves sont très incertains. Chez les Catalans, c'est le cas Lamine Yamal qui suscite toutes l'attention.

Yamal annonce son retour ! Mais alors qu'il a manqué les quatre dernières rencontres du FC Barcelone à cause d'une pubalgie, Lamine Yamal a lui-même officialisé son retour à la compétition. « Hey, je suis de retour », écrit-il dans une story Instagram. Autrement dit, la star espagnole devrait être disponible contre la Real Sociedad dimanche afin d'obtenir du temps de jeu, avant d'arriver en pleine forme contre le PSG mardi.