Lamine Yamal - PSG : C'est officiel !

Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal a manqué les quatre derniers matches du FC Barcelone. De quoi semer le doute quant à sa participation au choc contre le PSG mardi prochain. Toutefois, l'ailier espagnol a annoncé son grand retour sur les réseaux sociaux. Il sera donc bien présent face aux Parisiens.
A quelques jours du choc entre le FC Barcelone et le PSG mardi soir en Catalogne, les deux équipes comptent les blessés. Du côté du PSG, Ousmane Dembélé et Marquinhos sont d'ores-et-déjà forfaits pour ce match tandis que Désiré Doué et Joao Neves sont très incertains. Chez les Catalans, c'est le cas Lamine Yamal qui suscite toutes l'attention.
Yamal annonce son retour !
Mais alors qu'il a manqué les quatre dernières rencontres du FC Barcelone à cause d'une pubalgie, Lamine Yamal a lui-même officialisé son retour à la compétition. « Hey, je suis de retour », écrit-il dans une story Instagram. Autrement dit, la star espagnole devrait être disponible contre la Real Sociedad dimanche afin d'obtenir du temps de jeu, avant d'arriver en pleine forme contre le PSG mardi.
Même sans Yamal, le Barça a brillé
Une très bonne pour le FC Barcelone qui a toutefois réalisé un sans-faute malgré l'absence de Lamine Yamal. « C'est bon pour l'équipe. Nous avons pris les bonnes décisions, le niveau de l'équipe s'est amélioré. Mais je pense que cela montre que nous avons une équipe fantastique », s'est réjoui Hansi Flick après la victoire contre Oviedo jeudi soir (3-1). Mais le technicien allemand sera toutefois ravi de récupérer sa star pour défier le PSG.