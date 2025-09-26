OM : Le frère de Désiré Doué lance un avertissement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, l'OM lance la 6ème journée de Ligue 1 en affrontant Strasbourg à la Meinau. L'occasion pour les hommes de Roberto De Zerbi de confirmer sa bonne forme du moment après la victoire face au PSG lundi. Parmi les forces en présence, Guéla Doué, le grand frère du phénomène Désiré Doué, confie sa grande motivation avant ce match.

Co-leader du championnat avec ses 4 victoires en 5 matches, le RCSA reçoit l'OM dans un match qui promet beaucoup. Le club alsacien nourrit de grandes ambitions cette saison malgré la situation difficile entre la direction et les supporters. Avant la rencontre, Guéla Doué n'a pas caché les envies de victoire de Strasbourg, qui souhaite continuer à suivre le rythme en tête du championnat.

L'OM sous pression Après sa belle victoire face au PSG, l'OM aura forcément envie de confirmer face à Strasbourg. Mais ce ne sera pas chose aisée face à des Strasbourgeois qui réalisent un très bon début de saison. « On arrive le matin avec le sourire, on est contents de partager le terrain avec les coéquipiers, l’ambiance est excellente. Marseille, ça va être un gros match, on a envie de gagner. C’est riche de jouer ici dans cette équipe, on a plusieurs rôles. J’adore défendre, je peux aussi attaquer. Mais ce que je préfère, ce sont les duels purs en 1 contre 1, quand l’attaquant est proche et face à moi » confie Guéla Doué en conférence de presse.