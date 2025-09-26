Marseille champion de France : La grande annonce de l’OM après le PSG !

Après 14 ans d’attente, l’OM est parvenu à battre le PSG (1-0) sur la pelouse du Vélodrome en Ligue 1. Medhi Benatia, directeur sportif du club de la capitale, veut désormais enchaîner afin de menacer jusqu’au bout le rival parisien, à l’instar de l’AS Monaco ou du LOSC il y a quelques années.
Lundi soir, en clôture de la 5e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a réalisé un grand coup en battant le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Un succès en Ligue 1 que les supporters phocéens attendaient de voir chez eux depuis 14 ans. Désormais, l’OM veut enchaîner avec une nouvelle confrontation délicate à gérer face à Strasbourg, en tête de la Ligue 1 avec 12 points.
« Nous devons travailler dur pour être prêts au cas où le PSG ferait un faux pas »
Interrogé par le Corriere dello Sport sur la possibilité d’aller titiller le PSG pour le titre, Medhi Benatia ne cache pas sa volonté de jouer les trouble-fêtes « Nous parlons d'une équipe qui a dépensé un milliard d'euros, vous rendez-vous compte ? Nous devons travailler dur, et encore plus dur, pour être prêts au cas où ils feraient un faux pas. Voilà : si cela devait arriver, ce serait l'OM qui gagnerait, telle est notre mission », prévient le directeur sportif de l'OM.
L’OM après Monaco et Lille ?
Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a connu plusieurs faux pas en Ligue 1. En 2012, à l’aube du projet QSI, Montpellier avait créé la surprise en remportant le titre, avant que l’AS Monaco, porté notamment par Kylian Mbappé, en fasse de même cinq ans plus tard. En 2021, c’est le LOSC qui était parvenu à remporter la Ligue 1. En 2023, le RC Lens avait terminé deuxième du Championnat, à un petit point du mastodonte parisien. A l’OM d’en faire de même désormais.