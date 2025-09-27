Mbappé recalé, une signature XXL est imminente !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Real Madrid est très intéressé par la signature de William Saliba. Le défenseur central aurait ainsi pu rejoindre son pote Kylian Mbappé en Espagne. Mais ayant reçu une grosse proposition de prolongation de la part d’Arsenal, le Français se dirige vers une signature XXL chez les Gunners, comme l’a confirmé Mikel Arteta.

En Espagne, Kylian Mbappé aurait pu être rejoint par un autre Bondynois. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid observe ainsi attentivement William Saliba. Le défenseur central de 24 ans est extrêmement apprécié par la direction madrilène. Cependant, en juillet dernier, nous vous révélions en exclusivité qu’Arsenal avait offert une très belle offre de prolongation à l’international Français.

Convoité par le Real Madrid, William Saliba va prolonger à Arsenal Et comme récemment révélé par The Athletic, William Saliba a accepté de s’engager jusqu’en 2030 avec les « Gunners ». Une très bonne nouvelle pour le club londonien, alors que de son côté, Mikel Arteta espère que la nouvelle sera officielle très prochainement. « J’espère que tout le monde en parlera très bientôt. C’est ce que j’espère. C’est formidable de voir autant de joueurs prêts à rester », a ainsi confié le technicien espagnol en conférence de presse.