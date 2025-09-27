Mbappé recalé, une signature XXL est imminente !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Real Madrid est très intéressé par la signature de William Saliba. Le défenseur central aurait ainsi pu rejoindre son pote Kylian Mbappé en Espagne. Mais ayant reçu une grosse proposition de prolongation de la part d’Arsenal, le Français se dirige vers une signature XXL chez les Gunners, comme l’a confirmé Mikel Arteta.
En Espagne, Kylian Mbappé aurait pu être rejoint par un autre Bondynois. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid observe ainsi attentivement William Saliba. Le défenseur central de 24 ans est extrêmement apprécié par la direction madrilène. Cependant, en juillet dernier, nous vous révélions en exclusivité qu’Arsenal avait offert une très belle offre de prolongation à l’international Français.
Convoité par le Real Madrid, William Saliba va prolonger à Arsenal
Et comme récemment révélé par The Athletic, William Saliba a accepté de s’engager jusqu’en 2030 avec les « Gunners ». Une très bonne nouvelle pour le club londonien, alors que de son côté, Mikel Arteta espère que la nouvelle sera officielle très prochainement. « J’espère que tout le monde en parlera très bientôt. C’est ce que j’espère. C’est formidable de voir autant de joueurs prêts à rester », a ainsi confié le technicien espagnol en conférence de presse.
« Année après année, il a construit un partenariat avec Gabriel »
« Il est très impressionnant pour son âge, car on a parfois tendance à l’oublier, poursuit Mikel Arteta. C’est sa constance et la façon dont il a mûri en tant que personne. Année après année, il a construit un partenariat avec Gabriel en particulier, mais aussi avec la ligne arrière et le gardien. Chaque fois que je m’assois avec un joueur et que je vois ses intentions, c’est qu’il veut rester avec nous. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Cela signifie que le club s’efforce de faire en sorte que les joueurs et le personnel se sentent utiles. »