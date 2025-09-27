PSG : Luis Enrique veut bouger, c’est validé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique innove en prenant de la hauteur au Parc des Princes. Ce samedi soir, face à l’AJ Auxerre, l’entraîneur du PSG va récidiver pour la troisième fois consécutive. Une nouvelle méthode qui plaît beaucoup à l’Espagnol, un point de vue partagé par Michel Der Zakarian, passé notamment par le FC Nantes.

Ce samedi, Luis Enrique a encore prévu de prendre de la hauteur au Parc des Princes. Pour la troisième fois consécutive, après avoir fait de même face à Lens et l’Atalanta, l’entraîneur du PSG va s’installer dans la partie supérieure de la tribune Borelli pour assister à la prestation de ses joueurs, tout en étant équipé d'un micro-casque pour transmettre ses consignes à son fidèle adjoint Rafel Pol, présent sur le banc de touche.

« C’est différent, car je peux tout contrôler » « Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J’ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique, s’enflammait Luis Enrique après le match contre le RC Lens. C’est différent, car je peux tout contrôler et c’est une option intéressante que je pourrais utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite, car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations et je pense que c’est positif. J’ai vu la deuxième période de façon normale. »