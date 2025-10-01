«Yamal est un rebelle», l’annonce insolite en direct !

Axel Cornic

A la recherche du successeur de Lionel Messi depuis son départ en 2021, le FC Barcelone semble avoir trouvé un nouveau phénomène générationnel. A seulement 18 ans, Lamine Yamal est en effet être considéré par beaucoup comme le nouveau crack mondial, avec d’ailleurs certains qui l’auraient vu déjà remporter le Ballon d’Or.

Après une longue période de crise, le FC Barcelone a enfin retrouvé les sommets. Terminé les transferts stratosphériques avec Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ou encore Antoine Griezmann, c’est le retour aux bases avec une grande place laissée à la formation. Et ça porte ses fruits...

Le phénomène Yamal Passé par toutes les catégories jeunes du club catalan, Lamine Yamal s’est affirmé comme la nouvelle star du FC Barcelone en seulement quelques années. Et le prodige de 18 ans semble déjà avoir atteint les sommets, avec des prestations fantastiques à chacune de ses sorties.