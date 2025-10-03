Lamine Yamal : Les retrouvailles surprises au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG est allé s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone malgré l'absence de nombreux joueurs majeurs (2-1). Une situation qui a permis à Quentin Ndjantou d'obtenir du temps de jeu et de retrouver un certain Lamine Yamal qu'il avait affronté en 2017 lors d'un match en U10.

C'était l'un des matches les plus attendus de cette première partie de saison, et le PSG a clairement répondu présent. Le club de la capitale est effectivement allé s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) malgré l'absence de nombreux joueurs majeurs. Une situation qui a d'ailleurs permis à Quentin Ndjantou de faire ses débuts en Ligue des champions, quelques jours après ses premiers pas en professionnel contre l'AJ Auxerre.

Ndjantou et Yamal se retrouvent 8 ans après ! Ironie de l'histoire, le jeune parisien retrouvait un certain Lamine Yamal. En effet, comme le rappelle Le Parisien, Quentin Ndjantou avait déjà affronté le crack espagnol en 2017 lors d'un stage en Espagne de l’équipe U10 du Paris FC où évoluait alors le Titi. L'occasion donc pour Ndjantou de se frotter une première fois à Yamal, mais cette fois-ci, le Barça s'était très largement imposé (7-3).