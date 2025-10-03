Lamine Yamal le met «sur le cul», un joueur du PSG se rebelle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Décisif sur le premier but du PSG, Nuno Mendes a été élu homme du match face au FC Barcelone ce mercredi soir. Pourtant, ça avait très mal commencé pour le Portugais, mis à mal très rapidement face à Lamine Yamal. Toutefois, comme l’a souligné Daniel Riolo, suite à cette action, Nuno Mendes a décidé de dire stop et s’est rebellé.

A l’occasion du choc entre le FC Barcelone et le PSG, tout le monde avait les yeux rivés sur le duel entre Lamine Yamal et Nuno Mendes. Et le crack blaugrana n’aura pas mis longtemps avant de donner des sueurs froides aux Parisiens. En effet, dès le début du match, Yamal a été l’auteur d’une fulgurance remarquable, mettant à mal de nombreux joueurs du PSG, dont Nuno Mendes. Mais suite à cela, le latéral portugais ne s’est plus laissé faire.

« Il a dit c’est bon c’est fini » Conquis par la performance de Nuno Mendes face au FC Barcelone, Daniel Riolo est d’ailleurs revenu sur cette action de Lamine Yamal en tout début de match. C’est ainsi qu’il a confié pour l’After Foot : « Mendes, en début de match, il a fait partie de la roulette de Yamal, de sa seule action de la rencontre. Il a fini sur le cul derrière il a dit c’est bon c’est fini. C’est le seul moment où il a été en difficulté, quand Yamal a fait le truc pour les photographes ».