Il annonce la fin pour Lamine Yamal !

Amadou Diawara

Alors que Lamine Yamal est blessé, le FC Barcelone a annoncé qu'il devait manquer deux à trois semaines de compétition pour se soigner. Malgré tout, Luis de la Fuente a convoqué le numéro 10 blaugrana pour le prochain rassemblement de l'Espagne. Après le clash entre le Barça et la Roja, Hansi Flick a annoncé qu'il voulait enterrer la hache de guerre.

Victime d'une blessure, Lamine Yamal a retrouvé la compétition dimanche dernier. Toutefois, le numéro 10 du FC Barcelone a rechuté ce mercredi soir. Depuis le choc face au PSG en Ligue des Champions, Lamine Yamal a de nouvelles douleurs au pubis. D'ailleurs, le Barça a annoncé que son crack de 18 ans avait besoin de deux à trois semaines hors des terrains pour se soigner. Malgré tout, Luis de la Fuente a convoqué Lamine Yamal pour le prochain rassemblement de l'Espagne. Ce qui a provoqué un clash entre le club catalan et la Roja.

Yamal : Flick agite le drapeau blanc Présent en conférence de presse ce samedi, Hans-Dieter Flick est revenu sur le litige entre le FC Barcelone et la sélection espagnole. Et le coach du Barça a tenu à mettre fin à cette guerre entre les deux camps.