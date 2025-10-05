Il annonce la fin pour Lamine Yamal !

Alors que Lamine Yamal est blessé, le FC Barcelone a annoncé qu'il devait manquer deux à trois semaines de compétition pour se soigner. Malgré tout, Luis de la Fuente a convoqué le numéro 10 blaugrana pour le prochain rassemblement de l'Espagne. Après le clash entre le Barça et la Roja, Hansi Flick a annoncé qu'il voulait enterrer la hache de guerre.
Victime d'une blessure, Lamine Yamal a retrouvé la compétition dimanche dernier. Toutefois, le numéro 10 du FC Barcelone a rechuté ce mercredi soir. Depuis le choc face au PSG en Ligue des Champions, Lamine Yamal a de nouvelles douleurs au pubis. D'ailleurs, le Barça a annoncé que son crack de 18 ans avait besoin de deux à trois semaines hors des terrains pour se soigner. Malgré tout, Luis de la Fuente a convoqué Lamine Yamal pour le prochain rassemblement de l'Espagne. Ce qui a provoqué un clash entre le club catalan et la Roja.
Yamal : Flick agite le drapeau blanc
Présent en conférence de presse ce samedi, Hans-Dieter Flick est revenu sur le litige entre le FC Barcelone et la sélection espagnole. Et le coach du Barça a tenu à mettre fin à cette guerre entre les deux camps.
«Pour moi, c’est fini»
« Quand tu es un bon joueur, tu joues aussi en sélection et c’est un honneur. On doit gérer le temps de jeu de tous les joueurs, que cela soit à la fédération ou ici. C’est comme ça, c’est une bonne chose que beaucoup de joueurs aillent en sélection, mais on doit bien le gérer, avec les entraînements. Je veux juste protéger mes joueurs. On doit penser à eux, c’est tout. Pour moi, c’est fini, on doit penser à autre chose et avancer », a confié Hansi Flick, l'entraineur du FC Barcelone.