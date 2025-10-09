Lamine Yamal : Barcelone annonce «des erreurs» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant déjà partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal impressionne. Président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est récemment exprimé à propos de sa jeune star, et de son rapport à la célébrité. Pour le dirigeant catalan, le numéro 10 du Barça fera forcément des erreurs à l’avenir.

Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal vit un début de carrière incroyable. Actuellement touché à l’aine, le numéro 10 du FC Barcelone fait très attention à sa santé, tout comme le club catalan qui mise clairement sur lui à l’avenir.

Lamine Yamal fait beaucoup parler S’il s’est déjà forgé une réputation sur les terrains, Lamine Yamal s’en est également créé une en dehors. De sa relation avec l’artiste Nicki Nicole à ses vacances au Brésil avec Neymar l’été dernier, le prodige du Barça fait jaser et génère quelques craintes chez ses fervents admirateurs. Au sein d’un entretien accordé au Chiringuito, le président du club blaugrana Joan Laporta est revenu sur le cas du phénomène de 18 ans.