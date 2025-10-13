Une star quitte Lamine Yamal, c’est confirmé !

Faisant déjà partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal est entouré de joueurs de talents au FC Barcelone. En pointe, Robert Lewandowski a prouvé qu’il fallait encore compter sur lui. Néanmoins, l’ancienne gloire du Bayern Munich commence à prendre de l’âge, et les dirigeants du Barça pourraient rapidement tourner la page.
Le FC Barcelone dispose d’un véritable diamant en ses rangs. Formé à la Masia, Lamine Yamal fait les beaux jours du club catalan depuis deux ans et demi désormais. Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or, l’ailier droit a rapidement atteint le statut de star.
Yamal n’est pas la seule star du Barça
Mais si Lamine Yamal a fortement contribué au retour du Barça au premier plan à la fois en Espagne mais aussi en Europe, le club catalan a su construire une véritable équipe. Malgré un certain âge, l’ajout de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque en 2022 a été un atout de taille pour les Blaugranas.
La dernière saison pour Lewandowski ?
Cependant, à en croire les dernières révélations de SPORT, l’ère Lewandowski est révolue à Barcelone. Le média catalan indique que les dirigeants souhaitent recruter dès l’été prochain un nouveau numéro neuf au profil plus jeune. Le Polonais de 37 ans devrait donc disputer sa dernière saison en Catalogne.