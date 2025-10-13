Une star quitte Lamine Yamal, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant déjà partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal est entouré de joueurs de talents au FC Barcelone. En pointe, Robert Lewandowski a prouvé qu’il fallait encore compter sur lui. Néanmoins, l’ancienne gloire du Bayern Munich commence à prendre de l’âge, et les dirigeants du Barça pourraient rapidement tourner la page.

Le FC Barcelone dispose d’un véritable diamant en ses rangs. Formé à la Masia, Lamine Yamal fait les beaux jours du club catalan depuis deux ans et demi désormais. Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or, l’ailier droit a rapidement atteint le statut de star.

Yamal n’est pas la seule star du Barça Mais si Lamine Yamal a fortement contribué au retour du Barça au premier plan à la fois en Espagne mais aussi en Europe, le club catalan a su construire une véritable équipe. Malgré un certain âge, l’ajout de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque en 2022 a été un atout de taille pour les Blaugranas.