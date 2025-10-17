Lamine Yamal le dégoûte, l'énorme coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il s'apprête à accepter un nouveau contrat le liant avec un site spécialisé dans la vente d'articles dédicacés, Lamine Yamal a décidé de ne plus signer d'autographes gratuitement pour que sa signature prenne un peu plus de valeur. Une mesure validée par le FC Barcelone qui sidère l'ancien joueur Julian Palmieri.

Comme tous les joueurs, Lamine Yamal est souvent demandé pour signer des autographes et partager un moment avec les fans. Désormais, il faudra payer pour obtenir un autographe de sa part puisqu'on lui a conseillé de ne plus en distribuer avant son association avec cette nouvelle marque. Sur les réseaux sociaux, l'annonce a du mal à passer chez certains.

« Il me dégoûte ce petit » Âgé de seulement 18 ans, Lamine Yamal est devenu une star du football à une vitesse déconcertante. Forcément les marques sont nombreuses à vouloir collaborer avec lui. Il va donc rendre sa signature un peu plus rare. Une mesure qui n'enchante pas du tout Julian Palmieri, ancien joueur pro pour le LOSC ou Bastia notamment. « Vous en pensez quoi de ça ? Moi perso , il me dégoute ce petit » poste-t-il sur son compte X en réponse à la nouvelle.