Lamine Yamal - Clash avec le Real Madrid : Nouvelle polémique lancée par son père ?

Axel Cornic

La tension était au maximum ce dimanche, pour le très attendu Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il faut dire que Lamine Yamal a eu quelques mots qui ont mis le feu aux poudres et cela s’est d’ailleurs vu au coup de sifflet finale, avec une bagarre à peine évitée entre certains joueurs.

Tout le monde n’attendait que ça. Considéré comme l’un des rendez-vous les plus importants de la saison, le Clasico s’est déroulé ce dimanche sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Et c’est le Real Madrid de Kylian Mbappé qui a remporté la victoire (2-1), au cœur d’énormes tensions.

Un Clasico explosif Car Lamine Yamal avait lancé une énorme polémique plus tôt dans la semaine, laissant entendre que le Real Madrid n’avait pas forcément un comportement exemplaire. Evidemment, cela n’a pas du tout plu chez les Merengue et on l’a très bien vu avec les réactions particulièrement violentes de la part de Vinicius Jr ou encore de Thibaut Courtois, au coup de sifflet final.