Lamine Yamal - Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un clash !

Axel Cornic

Parmi les grands rendez-vous d’une saison, le Clasico s’est déroulé ce dimanche en Espagne, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ce sont finalement Kylian Mbappé et ses coéquipiers sui se sont imposés (2-1), contre les Catalans d’un Lamine Yamal qui avait fait monter la pression ces derniers jours, avec des déclarations qui n’ont pas manqué de faire réagir côté madrilène.

Le premier Clasico de la saison a connu son dénouement. On était remontés à bloc du côté du FC Barcelone, pour essayer de reprendre la tête de LaLiga devant le Real Madrid. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont tué tout suspense.

Le Real Madrid fait taire le Barça Il y avait de la joie du côté des Merengue après cette victoire importante, qui permet à l’équipe de prendre le large au classement. Mais c’était surtout une réponse forte après les propos de Lamine Yamal plus tôt cette semaine, qui ont déclenché d’énormes débats de l’autre côté des Pyrénées.