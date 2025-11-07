Kylian Mbappé répond au clash : «La bêtise» qui va lui coûter cher...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a été cité dans le nouvel album d'Orelsan. Ayant mal interprété le degré des propos du rappeur, la star du Real Madrid qui est également le propriétaire du Stade Malherbe de Caen a craché son venin sur ses réseaux sociaux. Ce qui pourrait lui coûter cher dans la ville normande. Explications.

« Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie de ploucs que tu ne peux même pas saquer, ouais tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Voici un extrait du titre : La petite voix d'Orelsan figurant sur son cinquième album paru ce vendredi 7 novembre intitulé : La fuite en avant. Dans ce son, le rappeur de Caen fait une autocritique en mettant en scène un clash avec son alter-ego : Sama qui lui dit ses quatre vérités.

Mbappé répond à Orelsan : «Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond» Sur X, le compte Be Football a repris une partie des punchlines d'Orelsan sans pour autant en expliquer l'introspection effectuée par le rappeur et la nature des propos énoncés dans le texte du rappeur. Kylian Mbappé a cité ce post en lâchant une réponse cinglante à Orelsan, ayant pris personnellement et premier degré la phase d'Orelsan sur : La petite voix. « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ». Pour remettre dans le contexte, Mbappé et Coalition Capital sont propriétaires du Stade Malherbe de Caen depuis le début de la saison 2024/2025. Dès la première saison du projet Mbappé au SM Caen, le club a été relégué en National.