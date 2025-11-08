Mbappé : Orelsan a raison, elle balance à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans son nouvel album, Orelsan lâche une punchline contre la gestion du clan Mbappé au Stade Malherbe Caen. Des paroles qui n'ont pas du tout plu au joueur du Real Madrid qui s'est lâché sur les réseaux sociaux. Mais sa réponse a été vivement critiquée.

« Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie de ploucs que tu ne peux même pas saquer, ouais tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». Ces paroles extraites de La Petite voix, morceau présent sur le dernier album d'Orelsan, ont fait réagir Kylian Mbappé qui s'en est pris au rappeur : « T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. » Mais pour la journaliste d'ICI Paris, Pia Clemens, c'est bien Orelsan qui a raison.

«Mbappé répond au premier degré à un texte» « Dans un clash, il y a des règles implicites. C’est une réalité. C’est un contexte inventé dans le rap. Une des règles implicites, c’est qu’un grand rappeur ne clashe pas un petit rappeur, tu dois t’attaquer à quelqu’un qui est aussi connu que toi. Le problème dans ce qu’il se passe c’est qu’Orelsan est un artiste, et Mbappé n’est pas un artiste. Donc Mbappé répond au premier degré à un texte. Il y a un problème de positionnement devoir Mbappé répondre au premier degré à un texte artistique », lâche-t-elle sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.