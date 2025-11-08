Clash avec Orelsan : Kylian Mbappé n'a rien compris, il balance !

Le Stade Malherbe Caen s’est retrouvé malgré lui au centre de l’actualité ces dernières heures, avec l’improbable clash entre Kylian Mbappé et Orelsan. Ce dernier a sorti une chanson dont l’un des couplets cite le clan de la star française, actionnaire majoritaire du club normand depuis 2024.
Personne ne s’y attendait. Célèbre rappeur français, Orelsan a sorti un nouvel album très attendu ce vendredi, mais il ne pensait surement pas déclencher une telle polémique. Dans l’un de ses titres il cite en effet Kylian Mbappé et son entourage, ce qui n’a pas du tout plu au principal intéressé.
Orelsan vs Mbappé
Mbappé a en effet mis le feu aux poudres en publiant un message cinglant sur X. « T’es le bienvenu pour “sauver” la ville que tu aimes tant Orelsan » a écrit l’attaquant du Real Madrid, révélant ensuite que Orelsan l’aurait supplié « pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il n'a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».
« Ce n’est pas une affaire perso Kyky »
Evidemment, cela a provoqué une vague de réactions et c’est e cas avec Brahim Thiam, qui a adressé un message à Kylian Mbappé. « La punchline sort d’un titre d’Orelsan qui parle de son double maléfique, d’une petite voix qui critique tout et tout le monde même sa famille, ses potes et sa femme » a déclaré l’ancien joueur du SM Caen. « Ce n’est pas une affaire perso Kyky… C’est dommage d’exposer le club à travers ce genre de post ».