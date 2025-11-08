Clash avec Orelsan : Kylian Mbappé n'a rien compris, il balance !

Axel Cornic

Le Stade Malherbe Caen s’est retrouvé malgré lui au centre de l’actualité ces dernières heures, avec l’improbable clash entre Kylian Mbappé et Orelsan. Ce dernier a sorti une chanson dont l’un des couplets cite le clan de la star française, actionnaire majoritaire du club normand depuis 2024.

Personne ne s’y attendait. Célèbre rappeur français, Orelsan a sorti un nouvel album très attendu ce vendredi, mais il ne pensait surement pas déclencher une telle polémique. Dans l’un de ses titres il cite en effet Kylian Mbappé et son entourage, ce qui n’a pas du tout plu au principal intéressé.

Orelsan vs Mbappé Mbappé a en effet mis le feu aux poudres en publiant un message cinglant sur X. « T’es le bienvenu pour “sauver” la ville que tu aimes tant Orelsan » a écrit l’attaquant du Real Madrid, révélant ensuite que Orelsan l’aurait supplié « pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il n'a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».