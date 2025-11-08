«Une bagarre de millionaires» : Kylian Mbappé provoque un immense malaise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis vendredi, Kylian Mbappé est impliqué dans un clash assez inattendu puisqu'il a répondu à Orelsan en assurant « qu’il a pas un rond » alors qu'il réclamait des parts dans le Stade Malherbe Caen. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir.

Alors qu'il est propriétaire du Stade Malherbe Caen, Kylian Mbappé a été directement interpellé par Orelsan. « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie de ploucs que tu ne peux même pas saquer, ouais tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lâche le rappeur dans le morceau La petite voix présent dans le nouvel album du rappeur La fuite en avant. Ce qui a rapidement valu une réponse cash de l'ancien joueur du PSG : « T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ». Une réponse qui a choqué la journaliste d'ICI Paris Pia Clemens.

Le clash Mbappé-Orelsan fait parler « Dans un clash, il y a des règles implicites. C’est une réalité. C’est un contexte inventé dans le rap. Une des règles implicites, c’est qu’un grand rappeur ne clashe pas un petit rappeur, tu dois t’attaquer à quelqu’un qui est aussi connu que toi. Le problème dans ce qu’il se passe c’est qu’Orelsan est un artiste, et Mbappé n’est pas un artiste. Donc Mbappé répond au premier degré à un texte. Il y a un problème de positionnement devoir Mbappé répondre au premier degré à un texte artistique », lâche-t-elle sur le plateau de La Chaîne L'EQUIPE avant de poursuivre.