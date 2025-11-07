Mbappé contre Orelsan : Booba s'invite au clash !

Kylian Mbappé est le propriétaire du Stade Malherbe de Caen depuis le début de la saison dernière. Un premier exercice qui s'est soldé par une relégation en National, pas le meilleur des départs pour le projet Mbappé au sein du club normand dont est un fervent supporter l'enfant du pays Orelsan. De quoi inspirer un clash avec son alter-ego Sama dans un des titres de son dernier album. Ce qui a piqué Kylian Mbappé qui s'est publiquement payé Orelsan. Il n'en fallait pas plus pour que Booba s'invite à la fête.
Quatre ans après la sortie de son quatrième album : Civilisation, Orelsan a offert La fuite en avant à ses fans. Dans le cinquième opus solo du rappeur de Caen, on y trouve le titre : La petite voix par le biais duquel l'artiste de Caen également à l'affiche du film Yoroï doit faire face à un double maléfique, son alter-ego Sama qui lui balance ces phases en pleine tête. « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie de ploucs que tu ne peux même pas saquer, ouais tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».
«Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond»
Kylian Mbappé a réagi, premier degré, aux paroles d'Orelsan en publiant ce message sur son compte X personnel. « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».
Booba s'invite au clash : «Il n'est pas fauché le Orelsan, et il a dit les termes»
Un petit clash qui a fait beaucoup de bruit puisque RMC par le biais de l'émission Rothen s'enflamme les chroniqueurs en ont parlé ce vendredi. L'internaute @Youridefou en a ri sur son compte X. « Mort de rire. Orelsan réussit ce que Booba a essayé milles fois sans succès. Tacler Mbappé et réussir à le faire réagir pour qu’il contribue malgré lui à la promo de son album ».
Très critique envers Kylian Mbappé depuis plus d'un an et demi désormais, l'ayant clashé en interview pour CKO ainsi que par l'intermédiaire de son titre Abidal, Booba a répondu à l'internaute en question avec le message suivant. « Analyse incroyable bravo. Par contre il n'est pas fauché le Orelsan, et il a dit les termes ! ». Reste à savoir si le rappeur de Boulogne remettra une pièce dans la machine.