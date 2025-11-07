Mbappé contre Orelsan : Booba s'invite au clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est le propriétaire du Stade Malherbe de Caen depuis le début de la saison dernière. Un premier exercice qui s'est soldé par une relégation en National, pas le meilleur des départs pour le projet Mbappé au sein du club normand dont est un fervent supporter l'enfant du pays Orelsan. De quoi inspirer un clash avec son alter-ego Sama dans un des titres de son dernier album. Ce qui a piqué Kylian Mbappé qui s'est publiquement payé Orelsan. Il n'en fallait pas plus pour que Booba s'invite à la fête.

Quatre ans après la sortie de son quatrième album : Civilisation, Orelsan a offert La fuite en avant à ses fans. Dans le cinquième opus solo du rappeur de Caen, on y trouve le titre : La petite voix par le biais duquel l'artiste de Caen également à l'affiche du film Yoroï doit faire face à un double maléfique, son alter-ego Sama qui lui balance ces phases en pleine tête. « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie de ploucs que tu ne peux même pas saquer, ouais tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».

«Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond» Kylian Mbappé a réagi, premier degré, aux paroles d'Orelsan en publiant ce message sur son compte X personnel. « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».