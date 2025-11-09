PSG : C'est déjà terminé pour ce transfert !

Alexis Brunet

En vue du prochain mercato estival, le PSG aurait coché sur sa liste le nom de Rafael Leão. Toutefois, la concurrence pour s’offrir le joueur de l’AC Milan serait très forte, puisque plusieurs formations de Premier League seraient également intéressées. Problème pour Paris, l’attaquant aurait plutôt un faible pour l’Angleterre, ce qui rend le transfert plus que compliqué.

Une fois le mercato estival terminé, de nombreux observateurs ont critiqué la politique de recrutement choisie par le PSG. Le club de la capitale n’a pas souhaité apporter de nombreuses modifications à son effectif (un seul joueur de champ est arrivé), ce qui en a fait bondir plus d’un.

Le PSG garde un œil sur Leão Avec les nombreuses blessures depuis le début de la saison, il y a fort à croire que le PSG fera les choses différemment l’été prochain. D’ailleurs, le club de la capitale aurait déjà quelques noms en tête et d’après CaughtOffside, Rafael Leão ferait partie des pistes parisiennes. Le Portugais est âgé de 26 ans et cela fait maintenant depuis 2019 qu’il évolue à l’AC Milan.