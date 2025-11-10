Transfert d'Endrick : L'annonce qui va régaler l'OL !

Alexis Brunet

Depuis de nombreux jours, l’OL est annoncé sur les traces d’Endrick, qui pourrait bien débarquer en France lors du mercato hivernal. Le Brésilien est mécontent de son temps de jeu au Real Madrid et cela ne semble pas prêt de changer. Ce dimanche, Xabi Alonso a d’ailleurs fait une annonce lourde de sens à ce sujet.

Avec la grosse blessure de Malick Fofana, l’OL cherche à tout prix à recruter un nouvel attaquant cet hiver. Les dirigeants lyonnais ont d’ailleurs déjà commencé à creuser certaines pistes et la principale mène à Endrick. Le Brésilien est dans une situation très compliquée au Real Madrid.

Endrick ne joue presque pas Alors qu’il n’a que 19 ans et qu’il doit donc jouer un maximum pour progresser, Endrick est malheureusement cantonné au banc au Real Madrid. Depuis le début de la saison, le Brésilien n’a disputé que onze minutes au total. Xabi Alonso ne semble pas vraiment compter sur lui, d’autant plus que Kylian Mbappé, son principal concurrent, marche sur l’eau.