Transfert d'Endrick : L'annonce qui va régaler l'OL !

Depuis de nombreux jours, l’OL est annoncé sur les traces d’Endrick, qui pourrait bien débarquer en France lors du mercato hivernal. Le Brésilien est mécontent de son temps de jeu au Real Madrid et cela ne semble pas prêt de changer. Ce dimanche, Xabi Alonso a d’ailleurs fait une annonce lourde de sens à ce sujet.
Avec la grosse blessure de Malick Fofana, l’OL cherche à tout prix à recruter un nouvel attaquant cet hiver. Les dirigeants lyonnais ont d’ailleurs déjà commencé à creuser certaines pistes et la principale mène à Endrick. Le Brésilien est dans une situation très compliquée au Real Madrid.
Endrick ne joue presque pas
Alors qu’il n’a que 19 ans et qu’il doit donc jouer un maximum pour progresser, Endrick est malheureusement cantonné au banc au Real Madrid. Depuis le début de la saison, le Brésilien n’a disputé que onze minutes au total. Xabi Alonso ne semble pas vraiment compter sur lui, d’autant plus que Kylian Mbappé, son principal concurrent, marche sur l’eau.
L’annonce de Xabi Alonso sur Endrick
Ce dimanche, le Real Madrid a fait match nul contre le Rayo Vallecano et Endrick est encore une fois resté sur le banc. Après la rencontre, Xabi Alonso s’est d’ailleurs exprimé au sujet de l’attaquant brésilien et il ne semble pas vraiment prêt à lui donner davantage de temps de jeu. « Endrick et Gonzalo García n'ont pas joué aujourd'hui ? Nous avions d'autres attaquants capables de créer du danger. » Une déclaration qui devrait donc ravir l’OL.