OL - Transfert de dernière minute : La décision choc de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Après les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, l’OL a mis la main sur Martin Satriano dans les ultimes heures du mercato. Mais l’attaquant uruguayen n’a visiblement pas convaincu Paulo Fonseca depuis le début de saison. Le coach portugais a d’ailleurs fait un choix surprenant pour la pointe de son attaque contre le PSG ce dimanche.

Cet été, le mercato a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments pour redresser le bilan financier. Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze ont ainsi quitté le navire. Et dans les ultimes heures du mercato, les dirigeants lyonnais ont recruté Martin Satriano.

Satriano n'arrive pas à convaincre à l'OL Mais comme le rapporte Foot Mercato, l’attaquant uruguayen devait initialement occuper le rôle de doublure. Le buteur de 24 ans est finalement devenu une solution d’appoint. Mais jusqu’à présent, il ne semble pas avoir convaincu son monde à l’OL. Ce dimanche contre le PSG, Paulo Fonseca a même fait un choix plutôt étonnant en titularisant Rachid Ghezzal à la pointe de son attaque.