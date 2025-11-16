Retour au Real Madrid : L’annonce de la presse espagnole pour Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir brillé à la tête du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a eu sa chance au Real Madrid. Débarqué sur le banc des Merengue, l’Espagnol est toutefois loin de faire l’unanimité actuellement. C’est ainsi que certaines rumeurs ont fait écho d’un potentiel retour de Zinedine Zidane au Real Madrid. La presse espagnole en a alors dit plus sur cela.

Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a plus entraîné. Mais voilà que le retour aux affaires n’a jamais semblé aussi proche. En effet, Zizou est aujourd’hui le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Toutefois, rien n’est encore officiel pour Zidane, de quoi donc laisser la porte ouverte à toutes les possibilités pour son avenir…

Zidane au Real Madrid ? C’est ainsi que AS rapporte qu’au cours des derniers jours, certaines rumeurs ont évoqué de possibles retrouvailles entre Zinedine Zidane et le Real Madrid. Le Français pourrait ainsi être une alternative avec Xabi Alonso. Quid alors d’un retour de Zizou chez les Merengue ? Selon le média ibérique, rien de cela ne serait vrai. Que ce soit pour le Real Madrid ou pour Zidane, il n’a jamais été question de cette possibilité.