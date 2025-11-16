L’OM perd un joueur, le terrible coup dur annoncé à l’étranger !

Blessé à l’épaule le mois dernier avec la sélection algérienne, le retour d’Amine Gouiri est espéré courant janvier et il ne pourra donc pas participer à la CAN. Une perte que l’on décrit comme un coup dur dans l’entourage de Fennecs, même s’il y a une autre compétition très importante qui va arriver rapidement, la Coupe du monde.
Touché à l’épaule le mois dernier lors du match opposant l’Algérie et l’Ouganda, Amine Gouiri est sur le chemin du retour. Opéré quelques jours plus tard, l’attaquant âgé de 25 ans est actuellement à Aspetar, au Qatar, où il a entamé sa rééducation avec en ligne de mire un retour à la compétition courant janvier.
Un « coup dur » pour l’Algérie
« A Aspetar, ils sont très professionnels, archi carré. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations », a expliqué l’entourage d’Amine Gouiri à La Provence. « Amine est une personne d’un naturel assez optimiste, il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme. » Une blessure qui a tout de même contraint l’international algérien (19 sélections, 6 buts) à renoncer à la CAN avec sa sélection.
« Difficile de perdre un joueur comme lui »
L’absence d’Amine Gouiri est « un coup dur » et il est « difficile de perdre un joueur comme lui », comme l’a confié une source proche de la sélection algérienne à Foot Mercato. « Au-delà de ses qualités techniques, c’est quelqu’un d’humble en sélection où il est devenu un cadre. C’est un élément important et très apprécié dans le groupe. Tout le monde est attristé de le voir rater la CAN. On se dit qu’il vaut mieux qu’il se fasse opérer pour son bien et pour se préparer pour le Mondial, que de jouer avec une épaule douloureuse. On sentait que depuis sa blessure avec l’OM contre Lorient, il était amoindri. »