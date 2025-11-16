OM : «Difficile», un Marseillais vit un calvaire face au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l’OM en 2021, Bilal Nadir a dû attendre jusqu’en 2023 pour faire ses grands débuts en professionnels avec le club phocéen. A l’époque, le Marocain est alors lancé dans le grand bain lors d’un Classique face au PSG. Un grand moment forcément pour la carrière de Nadir, mais voilà que le contexte était loin d’être le meilleur comme a pu l’expliquer le Marseillais.

Le 24 septembre 2024, le PSG s’impose à domicile avec la manière face à l’OM (4-0). Un Classique à oublier pour le club phocéen, mais voilà qu’il va rester dans la mémoire de Bilal Nadir. En effet, entré en jeu en fin de match, le Marseillais disputait là son premier match en professionnel. Une grande occasion donc pour Nadir même si le souvenir de cette rencontre face au PSG est quelque peu amer…

« Je n’ai pas touché la balle » Pour les médias de l’OM, Bilal Nadir s’est remémoré ses premières minutes au plus haut niveau face au PSG. Le Marocain a alors raconté : « Le 24 septembre 2023 ? Première entrée professionnelle en Ligue 1, au Parc des Princes. Difficile. Mais j’en garde de beaux souvenirs. Je n’ai pas touché la balle aussi. Une sacrée première. C’étaient mes débuts. Ça reste quand même gravé dans la mémoire ».