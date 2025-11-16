Départ à l’étranger : Un crack de l’OM dévoile son rêve !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 21 décembre prochain, le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations sera donné. Alors que l’édition 2025 se déroulera au Maroc, les Lions de l’Atlas rêvent bien évidemment de remporter le titre devant leur public. Une belle aventure à laquelle Bilal Nadir aimerait bien prendre part. Le joueur de l’OM s’est d’ailleurs exprimé clairement sur cette envie d’être avec le Maroc pour cette CAN.

A 21 ans, Bilal Nadir joue de plus en plus avec l’OM et ses performances ne cessent de s’améliorer. De quoi lui ouvrir à terme les portes de la sélection du Maroc ? Pour le moment, le Marseillais n’a jamais joué sous les ordres de Walid Regragui. Néanmoins, Nadir ne baisse clairement pas les bras, rêvant notamment de disputer la CAN avec les Lions de l’Atlas à partir de la fin du mois de décembre.

« Faire une CAN à la maison, ce n’est pas chaque année » Bilal Nadir sera-t-il donc au Maroc avec les Lions de l’Atlas pour disputer la CAN ? Pour les médias de l’OM, il a confié à ce sujet : « La sélection avec le Maroc, ça reste un objectif ? Bien sûr, en plus il y a la CAN à domicile. Bien évidemment, ça reste un objectif. Je sais que ça passe par mes performances en club, donc je me concentre sur ici et on verra si on y participera ou pas. La CAN à la maison ? Bien sûr que c’est une motivation. Faire une CAN à la maison, ce n’est pas chaque année. Il y a moyen de faire de belles choses ».