Nouveau buteur à l’OL : La signature qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Cet hiver, un nouvel attaquant pourrait débarquer à l’OL. Le club rhodanien travaille depuis plusieurs semaines sur un prêt d’Endrick. L’international auriverde n’entre visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso. L’arrivée de ce dernier semble d’ailleurs avoir changé le point de vue des dirigeants madrilènes quant à l’avenir du buteur de 19 ans.

Après avoir perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, l’OL pourrait accueillir un nouvel attaquant cet hiver. Les dirigeants lyonnais voudraient offrir une solution supplémentaire à Paulo Fonseca en plus de Martin Satriano à la pointe de l’attaque. Dans cette optique, le club rhodanien travaille depuis plusieurs semaines sur un prêt d’Endrick.

Endrick n'entre plus dans les plans du Real Madrid L’international auriverde souffre de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Le buteur de 19 ans aimerait ainsi se relancer ailleurs en vue de la Coupe du monde 2026. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène aurait d’ailleurs été déterminante pour l’avenir du Brésilien.