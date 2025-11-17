PSG - Transfert d’une star : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG est déjà en train de préparer son mercato pour l’été prochain. Le club de la capitale reste à l’affût de la moindre excellente opportunité sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient ainsi un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool. Et l’intérêt parisien pour l’international français semble se confirmer.

Intérêt confirmé du PSG pour Konaté Et comme TEAMtalk peut le confirmer, l’international français serait bien dans le viseur du PSG. Une source proche du défenseur central de 26 ans affirmerait même qu’il est ouvert à toutes les options. Le PSG aurait donc une réelle chance dans ce dossier. Mais la concurrence se voudrait malgré tout assez rude.