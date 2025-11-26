OM - Transfert historique : Le sacrifice pour Mason Greenwood !

Comme l’a expliqué Roberto De Zerbi, si l’OM a décidé de réaliser le transfert le plus cher de son histoire l’été dernier en s’attachant les services d’Igor Paixao, c’est parce qu’il a un profil différent de celui de Mason Greenwood. Les Olympiens avaient besoin d’un ailier capable de répéter les efforts défensifs et de se « sacrifier » pour l’équipe.
S’il n’a pas spécialement brillé offensivement et a même été coupable de plusieurs erreurs techniques, Igor Paixao a fait ce qu’il fait toujours mardi face à Newcastle (2-1) : courir. L’allier de l’OM n’a cessé de répéter les efforts dans son couloir droit afin de bloquer les montées du piston adverse.
« Paixao a dû beaucoup se sacrifier ce soir »
« Paixao a dû beaucoup se sacrifier ce soir, on n’avait pas préparé ce match de cette manière, Newcastle n’avait jamais joué en 5-4-1, on avait préparé un 4-3-3 avec Joelinton et deux joueurs plus rapides, deux externes et un avant-centre. Il fallait quelqu’un pour suivre le piston côté droit, sinon on aurait été perdu. Paixao a ces caractéristiques », a confié Roberto De Zerbi après la rencontre.
« On l’a choisi cet été car il fait un travail différent de Greenwood »
Ce sont justement ces caractéristiques qui étaient recherchées l’été dernier, quand l’OM a dépensé 35M€ bonus compris pour recruter Igor Paixao. « On l’a choisi cet été, par rapport à d’autres ailiers, car il fait un travail différent de Greenwood, devant il faut un externe qui se sacrifie un peu plus quand l’autre s’arrête. Il l’a bien fait ce soir, comme à Nice », a ajouté Roberto De Zerbi.