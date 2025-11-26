OM - Transfert historique : Le sacrifice pour Mason Greenwood !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a expliqué Roberto De Zerbi, si l’OM a décidé de réaliser le transfert le plus cher de son histoire l’été dernier en s’attachant les services d’Igor Paixao, c’est parce qu’il a un profil différent de celui de Mason Greenwood. Les Olympiens avaient besoin d’un ailier capable de répéter les efforts défensifs et de se « sacrifier » pour l’équipe.

S’il n’a pas spécialement brillé offensivement et a même été coupable de plusieurs erreurs techniques, Igor Paixao a fait ce qu’il fait toujours mardi face à Newcastle (2-1) : courir. L’allier de l’OM n’a cessé de répéter les efforts dans son couloir droit afin de bloquer les montées du piston adverse.

« Paixao a dû beaucoup se sacrifier ce soir » « Paixao a dû beaucoup se sacrifier ce soir, on n’avait pas préparé ce match de cette manière, Newcastle n’avait jamais joué en 5-4-1, on avait préparé un 4-3-3 avec Joelinton et deux joueurs plus rapides, deux externes et un avant-centre. Il fallait quelqu’un pour suivre le piston côté droit, sinon on aurait été perdu. Paixao a ces caractéristiques », a confié Roberto De Zerbi après la rencontre.