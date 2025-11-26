Mercato - OM : Un gros transfert réclamé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La bonne performance d'Arthur Vermeeren avec l'OM contre Newcastle mardi soir en Ligue des Champions n'est pas passée inaperçue, et Eric Di Meco a vanté les mérites du jeune milieu de terrain belge en direct sur RMC après la rencontre. Il estime d'ailleurs que l'OM va devoir rapidement se pencher sur son avenir et lever l'option d'achat dont il dispose pour Vermeeren.

Recruté par l'OM lors du dernier mercato estival sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat avoisinant les 20M€ en provenance du RB Leipzig, Arthur Vermeeren (20 ans) sera-t-il définitivement recruté à l'été 2026 ? Eric Di Meco a pris la parole à ce sujet mardi soir en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, après la victoire de l'OM contre Newcastle (2-1), et l'ancien défenseur phocéen passe un message aux dirigeants.

Di Meco sous le charme de Vermeeren « Ça fait un petit moment que j’en parle, ce qui m’agaçait c’est que RDZ change souvent d’équipe et il faisait trop tourner à mon gout, et il y a des joueurs, surtout quand ils viennent d’arriver et qu’ils sont bons, faut les mettre sur le terrain. Je ne comprenais pas pourquoi ce garçon, après ses deux-trois premiers matches, n’était pas sur le terrain à chaque fois. Il te fait du bien et pour lui, pour s’acclimater à l’équipe », constate dans un premier temps Eric Di Meco sur le statut de joueur indispensable de Vermeeren à l'OM, avant de passer un message fort sur son avenir.