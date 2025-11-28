Luis Enrique sous le charme, la grande décision au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Promu avec l’équipe première en début de saison, Quentin Ndjantou plaît beaucoup à Luis Enrique au PSG. Ce mercredi, le coach espagnol a offert au jeune de 18 ans sa première titularisation en Ligue des Champions. Ce samedi, alors que Paris se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco, le talent né en 2007 pourrait de nouveau être titulaire.

Mercredi soir, alors que le PSG recevait Tottenham au Parc des Princes, Luis Enrique lassait place à une grosse surprise. Apparu à dix reprises avec les professionnels cette saison, Quentin Ndjantou était titulaire à la pointe de l’attaque parisienne pour la première fois de sa carrière. Auteur d’une prestation intéressante, le crack né en 2007 plaît beaucoup à l’entraîneur parisien.

Luis Enrique sous le charme de Quentin Ndjantou « Quentin a été très bon. Il a beaucoup de qualités, il peut jouer partout. Chaque minute jouée est une minute que je valorise beaucoup et que je juge. C’est important pour l’équipe de savoir que l’on a différentes possibilités. J’aime la rotation et le fait d’avoir plusieurs solutions. Je suis sûr que Quentin a le niveau et qu’il aura de nouvelles opportunités », a ainsi confié Luis Enrique en conférence de presse.