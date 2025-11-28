PSG - Le Qatar quitte Paris : Un gros coup est tenté !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le futur stade du PSG continue de faire parler, les élections municipales pourraient bien changer la donne, notamment à Paris. Dans cette optique, Pierre-Yves Bournazel, candidat à la succession d'Anne Hidalgo dans la capitale, a ouvert la porte à des négociations avec le PSG au sujet du Parc des Princes.

C'est un sujet qui fait parler depuis de nombreux mois. Le Qatar semble bien décidé à quitter Paris pour installer son nouveau stade soit à Poissy soit à Massy. Un choix qui fait suite à la fermeté d'Anne Hidalgo qui refuse catégoriquement de ventre le Parc des Princes au PSG. Une situation qui pousse le club de la capitale à envisager la construction d'une nouvelle enceinte. Mais les élections municipales pour tout changer.

Un candidat à la Mairie de Paris fait une annonce pour le Parc des Princes Ancien député du groupe Horizons, Pierre-Yves Bournazel est d'ailleurs candidat à la Mairie de Paris. Et ce dernier a ouvert la porte à des négociations avec le PSG pour le Parc des Princes : « Nos titis parisiens doivent continuer à nous faire rêver et écrire leur histoire dans cette enceinte légendaire. Maire en 2026, je rouvrirai les négociations avec le Club pour que le Parc des Princes reste la maison du PSG ».