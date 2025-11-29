Mercato : Le PSG provoque un malaise à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait accueillir un nouveau défenseur l’été prochain. Le club de la capitale garderait en effet un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Liverpool. Le défenseur de 26 ans devrait d’ailleurs explorer les options qu’il a à sa disposition pour son avenir, ce qui provoquerait un certain malaise du côté de l’Angleterre.

Le PSG garderait notamment un œil attentif sur la situation d'Ibrahima Konaté, en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. La voie commencerait d'ailleurs à se libérer pour les pensionnaires de la Ligue 1 sur le dossier du défenseur de 26 ans.

Le PSG suit toujours Ibrahima Konaté En effet, Christian Falk a révélé que le Bayern Munich ne faisait plus du recrutement d’un défenseur une priorité. Et comme si cela ne suffisait pas, le Real Madrid se serait retiré de la course à en croire The Athletic. Le PSG, de son côté, resterait en embuscade. Ibrahima Konaté devrait donc explorer ses autres options, ce qui pourrait provoquer un malaise chez les supporters de Liverpool.